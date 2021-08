Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 7.548 nuovi casi e 59 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.548 nuovi casi, in aumento rispetto ai 6.076 di ieri. Leggerissimo calo per i decessi: ieri 60, oggi 59. Aumentano le persone guarite o dimesse, oggi pari a 7.081 e ieri 6.248. I positivi sono 399 (ieri 230).

Diminuiscono invece i tamponi effettuati: 244.420 contro i 266.246 (-21.826). Infine, aumentato il tasso di positività: quest’oggi 3,1%, ieri era apri al 2,3%.