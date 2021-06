Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 679 nuovi casi e 42 decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Quest’oggi i nuovi casi sono pari a 679, in aumento rispetto ai 389 di ieri. Salgono anche i decessi: ieri sono stati 28, oggi 42.

Sono stati poi effettuati 190.635 test tra molecolari ed antigenici, più 114.774 di ieri. Il tasso di positività è pari allo 0,36%. Gli attualmente positivi sono 58.824, pari a -1.858 rispetto alla giornata di ieri. I guariti odierni sono 2.493, in calo rispetto ai 2.839 di ieri.