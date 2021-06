Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sul coronavirus in Italia: sono 389 i nuovi casi a fronte di 75.861 tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 29, calano i ricoveri ordinari (-25) e quelli in terapia intensiva (-5). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 49.905.627, di cui prime dosi 32.109.248 e seconde dosi 17.796.379. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 5.396.140.