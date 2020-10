Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente i dati giornalieri relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 351.386 (+25.600). Si registrano 31.758 casi in più nelle ultime 24 ore, a fronte di 215.886 tamponi effettuati, per un totale di 679.430 casi da inizio pandemia. Si registrano inoltre 297 nuovi decessi, 38.618 in tutto. Rispetto a ieri ci sono 5.859 guariti in più, 289.426 in totale.