Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 3.117 nuovi casi, 22 i decessi

Come di consueto il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino da Covid-19: oggi si sono registrati 3.117 nuovi casi di coronavirus a fronte di 88.247 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 4.743 con 176.653 test). Il tasso di positività si attesta al 3.5%, in crescita rispetto al 2,7% del giorno precedente. Sono 22 i decessi, per un totale di 127.971 dall’inizio della pandemia. I guariti odierni sono 1.114. Aumenta il numero dei ricoverati: sono 124 in più rispetto al giorno precedente, di cui 4 in terapia intensiva.