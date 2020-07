Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 229 nuovi casi, 338 guariti in più rispetto a ieri

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso gli aggiornamenti relativi all’andamento del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 13.459, con un aumento di 229 nuovi casi rispetto a ieri (a fronte di 52.552 tamponi effettuati), per un totale di 242.363 casi da inizio pandemia. Oggi purtroppo si registrano 12 nuovi decessi, che portano il numero delle vittime a 34.926. I guariti sono 193.978, con un aumento di +338 nelle ultime 24 ore. Calano di due unità i ricoverati in terapia intensiva, 69 in totale i rimanenti.