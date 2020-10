Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente i dati giornalieri relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 222.241, con 21.273 casi in più nelle ultime 24 ore, a fronte di 161.880 tamponi effettuati, per un totale di 525.782 casi da inizio pandemia. Si registrano 128 nuovi decessi, 37.338 in tutto. Rispetto a ieri ci sono 2.086 guariti in più, 266.203 in totale. Sono 799 i nuovi ricoveri, di cui 80 in Terapia Intensiva.