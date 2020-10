Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 203.182, con 19.644 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 177.669 tamponi effettuati, per un totale di 504.509 casi da inizio pandemia. Si registrano purtroppo 151 nuove vittime, 37.210 in totale. I guariti in più rispetto a ieri sono 2.309 (264.117in tutto), con 817 nuovi ricoveri, di cui 79 in Terapia Intensiva.