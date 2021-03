Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino relativo alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 430.996, con 17.083 nuovi casi, a fronte di 335.983 tamponi effettuati, per un totale di 2.955.434 casi da inizio pandemia. Si registrano 343 nuovi deceduti (98.288 in tutto) e 10.057 guariti (2.426.150 il totale). I pazienti ricoverati sono 496 in più rispetto a ieri, di cui 38 in Terapia Intensiva.