Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Quest’oggi i nuovi casi sono pari a 1394 , in aumento rispetto ai 1010 di ieri. Diminuiscono invece le vittime: oggi sono state 13, in leggerissimo calo rispetto ai14 decessi di ieri.. Il tasso di positività si assesta allo 0,8%. I casi attuali sono 41.469, – 739 rispetto a ieri. Infine, i test effettuati – tra tamponi molecolari e quelli antigenici – sono 174.852.