Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 12.956 nuovi casi, 336 i decessi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino giornaliero contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia. Gli attualmente positivi sono 410.111, con 12.956 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.668.266 casi da inizio pandemia.

Si registrano 336 decessi in più rispetto a ieri (92.338 il dato totale) e 16.467 nuovi guariti (2.165.817 in tutto). Si registra una diminuzione di ricoverati di 247, di cui 15 in Terapia Intensiva. Si registra un aumento rispetto al giorno precedente del tasso di positività: il valore è al 4,2 %.