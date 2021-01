Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 12.532 nuovi casi a fronte di 91.656 tamponi

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 575.979, 12.532 nuovi casi rispetto a ieri per un totale di 2.289.021 casi. 91.656 è il numero di tamponi effettuati, 27.983.049 quelli totali da inizio Coronavirus. Si registrano 448 nuovi decessi (79.203 da inizio pandemia) e 16.035 nuovi guariti (1.633.839). Aumentano le persone in terapia intensiva (+27) per un totale di 2.642.