Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 39.712, con 1.299 nuovi casi rispetto a ieri (a fronte di 80.517 tamponi effettuati), che portano il totale a 289.990 da inizio pandemia. Sono 695 i guariti nelle ultime 24 ore, 214.645 in tutto. Si registrano 9 nuovi decessi (35.633 il totale), con 104 nuovi pazienti ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.