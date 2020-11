Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ci sono 16.377 nuovi casi rispetto a ieri per un totale di 1.601.554 casi da inizio pandemia. Oggi si registrano 672 nuovi decessi, 55.576 in tutto. I guariti sono invece 757.507 (+23.004 nelle ultime 24 ore).