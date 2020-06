Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile. 25.909 gli attualmente positivi, 303 nuovi casi rispetto a ieri

La Protezione Civile ha diramato, come di consueto, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 25.909, con una decrescita di 365 assistiti rispetto a ieri. I nuovi casi sono 303, a fronte di 28.107 tamponi effettuati (237.290 il totale delle persone che hanno contratto il virus). I deceduti, purtroppo, sono 34.371 ,+26 nelle ultime 24 ore. Continua a calare il numero di persone in terapia intensiva, -2 oggi, con un totale di 207 pazienti ancora ricoverati. Aumenta di 640 unità il numero dei guariti rispetto a ieri, 177.010 in tutto da inizio pandemia.