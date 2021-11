Coppa Italia, Trenitalia lo sponsor

Tuttosport – Grazie all’accordo tra Lega Serie A e Trenitalia, la Coppa Italia 2021-22 assumerà la denominazione di Coppa Italia Frecciarossa a partire dai 16esimi. Stesso abbinamento per la Spercoppa tra Inter e Juventus. Via Rosellini incassa 5 milioni, che comprendono anche la collaborazione biennale di Trenitalia come “travel partner”.

Con questi nuovi introiti la Lega aumenta le entrate commerciali 2021-24 del 38% rispetto al triennio precedente. Sta per essere individuato anche lo sponsor legato alla misurazione del tempo delle partite (come Hublot in Premier).

Venerdì il consiglio di Lega comincerà a discutere delle date del campionato 2022-23, in particolare del periodo di rilascio dei nazionali prima del Mondiale del Qatar. Difficile che si vada oltre la settimana. Sul tavolo anche la possibilità di spostare la giornata di campionato prima dei playoff dell’Italia a marzo.