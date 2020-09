Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: possibile scontro con il Napoli ai quarti. Lazio dallo stesso lato della Roma

Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/21 nella sede della Lega Serie A a Milano, in Via Rosellini. La Roma prenderà parte alla competizione a partire dagli ottavi di finale. Il torneo prenderà il via il prossimo 23 settembre con il primo turno eliminatorio, mentre gli ottavi di finale partiranno tra il 13 e il 20 gennaio 2021. Quarti di finale in programma per il 27 gennaio, mentre le semifinali si disputeranno il 3 febbraio e il 10 febbraio. La finale è prevista per il 19 maggio e non sarà giocata all’Olimpico. Per i giallorossi ai quarti di finale potrebbe esserci il Napoli, con la Lazio che è schierata dallo stesso lato della Roma. Scontro con la Juventus solo in caso di finale.