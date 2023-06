Corriere della Sera (G.P.) – Dopo lo scudetto e la Roma femminile punta un altro trofeo: la Coppa Italia. Tra le giallorosse e uno storico triplete c’è ancora una volta la Juventus, che le giallorosse affronteranno oggi (ore 16.30, diretta su La 7 e Tim Vision) allo stadio Arechi di Salerno. “L’atto finale – le parole del tecnico Alessandro Spugna – di una stagione davvero fantastica. Credo che ce lo siamo meritati perché è una competizione a cui teniamo particolarmente. Vincendola, avremmo la possibilità di portare a casa i tre trofei del panorama italiano e questa sarebbe una grande soddisfazione”. Con la Juve la rivalità sembra destinata a durare nel tempo. “Non credo ci sia una favorita, sappiamo benissimo che loro sono una squadra importante e forte, lo hanno sempre dimostrato e negli scontri diretti hanno sempre dato battaglia. In questi anni la Juventus ha sempre portato a casa qualcosa: il fatto che non abbiano ancora vinto in questa stagione sarà uno stimolo”.