Coppa Italia alla Roma: Milan ko ai rigori

Il Tempo – Ci sono voluti i calci di rigore (ultimo quello della Bernauer) per vedere trionfare per 1-3 le ragazze della As Roma femminile che ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia hanno battuto il Milan e alzato la Coppa Italia. Non sono bastati 150 minuti per decretare il vincitore al termine di una gara intensa e caratterizzata da grande tatticismo.

Un paio di occasioni per entrambe. Primo tempo favorevole al Milan ma nella ripresa la Roma è riuscita a mettere alle corde la squadra di Ganz. Due squadre stanchissime che però lottato fino all’ultimo quando è servito quel pizzico di concentrazione in più, mista a un po’ di fortuna (a fare la differenza anche la bella parata ai rigori della Ceasar che ha esaltato tutta la squadra) per vedere esultare come non mai le ragazze di Betty Bevagnoli che hanno meritato questo trofeo storico, il primo, per il club giallorosso.