La Lega Serie A ha pubblicato il tabellone relativo alla Coppa Italia per la stagione 2021/22. La Roma in quanto testa di serie (insieme a Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio e Sassuolo) scenderà in campo soltanto dagli ottavi di finale, previsti il 12/19 gennaio 2022, in gara secca. I giallorossi affronteranno una tra Spezia, Pordenone, Parma e Lecce. Nello stesso lato del tabellone della Roma anche l’Inter (eventuale avversaria nei quarti di finale), Milan e Lazio.