Coppa in giro per la città. Vendute 30.000 tessere

Il Tempo (E. Zotti) – La coppa dei tifosi. Ieri, in occasione della ricorrenza della fondazione del club, la Roma ha annunciato alcune iniziative per celebrare la vittoria della Conference. Nelle prossime ore saranno presentati una serie di eventi che consentiranno ai romanisti di toccare con mano il trofeo, che si muoverà per la città fino al 22 luglio.

Inoltre sarà possibile acquistare la maglietta celebrativa indossata dai giocatori durante la premiazione: un’operazione che non sembrava possibile per motivi legati ai diritti d’immagine ma dopo aver trovato un accordo con la Uefa è arrivato l’ok per mettere in vendita il prodotto. Nel frattempo cresce l’entusiasmo: gli abbonati sono già 30mila.