Coppa d’Africa, N’Dicka è il migliore ad effettuare passaggi dal 2010

Evan N’Dicka ancora per una partita non potrà essere a disposizione di mister De Rossi. Infatti grazie al successo sul Congo, lui con la sua Costa d’Avorio affronterà la Nigeria di Osimhen e Lookman nella finale del torneo.

L’ex Eintracht in ogni caso potrà tornare a Roma soddsfatto di sé. A confermarlo sono i dati di ‘Opta Joe‘, secondo il difensore ha completato ben 376 passaggi in questa edizione della competizione. Si tratta del miglior dato per un calciatore addirittura dal 2010 in un singolo torneo.