Ormai ci siamo. Il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola si avvicina sempre di più. I controlli in Finlandia hanno dato esito positivo facendo tornare il sorriso all’esterno della Roma. Tutto è in linea con le aspettative e così facendo Spinazzola può aumentare ancora i carichi di lavoro e tornare a disposizione di mister Mourinho. Lo riporta Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito.