Contro lo Zorya ritornerà Zaniolo: lo Special deve scegliere il modulo

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il Genoa è già alle spalle, la Roma adesso pensa soltanto alla Conference League. Giovedì sera all’Olimpico arriva lo Zorya, squadra ucraina che i giallorossi hanno battuto all’andata per 3-0 senza troppi problemi.

Purtroppo per Mourinho non ci sarà la stella di Marassi, Felix Afena Gyan: lo Special One lo avrebbe schierato volentieri titolare per ripagarlo della doppietta in Liguria e far riposare un attaccante, ma il diciottenne ghanese a inizio stagione non era stato inserito nella lista per la competizione europea e sarà costretto a pensare già alla sfida di domenica contro il Torino.

Per uno che esce, un altro che entra. Nicolò Zaniolo è pronto a a tornare titolare dopo due partite di stop. Il talento giallorosso contro il Venezia aveva giocato soltanto i tredici minuti finali del match, mentre a Marassi ha osservato tutta la partita da bordocampo, tra un riscaldamento e l’altro.

Zaniolo si è messo a disposizione del gruppo, niente del suo comportamento ha fatto intravedere malumore o disagio per le due sue panchine abbastanza sorprenderti, anzi, è stato il primo a correre verso il compagno di squadra per abbracciarlo ed esultare con lui.

Giovedì si riprenderà un posto da titolare, o accanto ad Abraham come seconda punta, o come trequartista centrale nel 3-4-1-2, oppure come esterno tornando al 4-2-3-1.