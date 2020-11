Contro il Cluj torna in campo la Roma Due

Il Tempo (F.Biafora) – Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Fonseca ha concesso un giorno dei riposo ai giocatori che si alleneranno questa mattina alle ore 11. Il prossimo appuntamento è col Cluj. Domani la rifinitura fissata alle 11,20, mentre la conferenza stampa ci sarà alle 14. Il tecnico sembra orientato ancora a schierare una formazione rimaneggiata per poi scendere in campo con quella titolare contro il Genoa. Ci sarà un’altra chance per Borja Mayoral, Carles Perez, Peres, Villar e Pau Lopez. Un successo contro i romeni avvicinerebbe la qualificazione. A Trigoria sono in attesa ancora di Diawara e Calafiori, assenti per aver contratto il Coronavirus. Intanto domani si saprà l’eisto del ricorso sul 3-0 a tavolino subito contro il Verona.