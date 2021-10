Conti: “Grazie Barone, mi hai insegnato la vita”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ieri, nel giorno del novantanovesimo anniversario della nascita di Nils Liedholm, Bruno Conti ha voluto ricordare il Barone con un toccante post su Instagram. La leggenda giallorossa ha scritto sui propri social: “A colui che mi ha insegnato la vita, mi ha portato a raggiungere il tetto del mondo: grazie grande Barone. Buon compleanno“. Ma il messaggio non finisce qui: “Vi chiederete il perché di questa foto“, in riferimento al post con il quale ha legato il messaggio del compleanno. La foto pubblicata da Conti, lo ritrae insieme a Liedholm a Riscone di Brunico nell’estate del 1982, dopo la vittoria del Mondiale in Spagna e all’alba della stagione che si rivelerà del secondo scudetto giallorosso: “L’anno che ha fatto sognare tutti i tifosi romanisti“, le parole di Conti. Tanti tifosi romanisti tra social e radio hanno voluto ricordare Liedholm, scomparso il 5 novembre 2007 ma sempre ricordato dai romanisti e dal club giallorosso.