Conti-Ferlaino, pellegrinaggio ai Quartieri spagnoli

La Gazzetta Dello Sport (M.Malfitano) – Le emozioni si susseguono, come le lacrime che si continuano a versare. Via Emanuele De Deo, zona Quartieri spagnoli di Napoli, è ormai il luogo del culto. Lì il pellegrinaggio non ha fine, dura da quattro giorni, dal momento dell’annuncio della scomparsa di Diego Armando Maradona. Ieri mattina due personaggi gli hanno reso omaggio: Bruno Conti e Corrado Ferlaino. L’ex presidente del Napoli si è fatto largo tra la gente con passo lento. Oggi ha 89 anni, è stato il presidente di Maradona, dei due scudetti, della Coppa Uefa, della Supercoppa italiana e anche di due Coppe Italia. Ieri mattina ha voluto esserci, si è presentato ai quartieri spagnoli nonostante la pioggia e non ha saputo trattenere le lacrime. Poco dopo si è fermato un taxi dal quale è sceso Bruno Conti, l’ex campione del mondo ha tirato fuori una decorazione di fiori, poi si è inginocchiato davanti all’immagine di Diego e ha sostato in preghiera per un po’ di minuti. Anche lui non ha saputo trattenere le lacrime: il suo gesto è stato apprezzato dai tifosi napoletani, che lo hanno applaudito a lungo.