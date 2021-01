Conte sullo scambio Dzeko-Sanchez: “Non parlo per rispetto del giocatore e della Roma. Noi non possiamo spendere soldi”

Domani l’Inter sfiderà il Benevento e Antonio Conte, quest’oggi, ha svolto la conferenza stampa alla vigilia del match. Per il tecnico pugliese domanda di mercato sullo scambio Dzeko-Sanchez. Questa la sua risposta:

“Io non ho chiesto niente alla mia proprietà. Io ho sempre detto che questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino alla fine del campionato, ma mi piace il fatto che ogni volta sembra un capriccio mio. Quest’anno ho influito poco su tutte le situazioni. Non parlo di Dzeko per rispetto del giocatore e della Roma, soprattutto per rispetto dei giocatori che sono qui. La situazione è chiara: la rosa è questa, a meno di giocatori scontenti che vogliono andare via e di situazioni che possono capitare ma senza esborso di soldi da parte dell’Inter. Sanchez? E’ un nostro giocatore, deve rimanere concentrato e a disposizione“.