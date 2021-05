Conte pensa ai record: con la Roma chiede la 15^ vittoria di fila in casa

Corriere dello Sport (P.Guadagno) – Dopo le 200 panchine in Serie A toccate sabato con la Sampdoria, mercoledì Conte raggiungerà le 100 con l’Inter. Nell’era dei tre punti nessuno aveva messo insieme 136 successi nelle sue prime 200 partite. Significa che Conte vince il 68% degli incontri in A.

Non è differente la statistica con l’Inter (62 su 99) che possono diventare 63 battendo la Roma. Si tratterebbe, peraltro, del 15° successo consecutivo in casa. Il record, raggiunto in questo weekend, è di 14. Non è finita qui perchè Conte punta anche ad avvicinare il record di punti che appartiene a Mancini con 97. Qualora l’Inter le vincesse tutte arriverebbe a 94.