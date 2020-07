Conte: “La Roma ha un ottimo organico e un bravo allenatore, sarà una partita ad alto indice di difficoltà” – VIDEO

Antonio Conte parla alla vigilia di Roma-Inter. Il tecnico interista, intervistato dai canali ufficiali del club, ha commentato la sfida che vedrà la sua squadra opporsi a quella di Fonseca domani all’Olimpico, elogiando gli avversari e mettendo in guardia i suoi sulla difficoltà della partita. Conte non ha mancato di sottolineare anche le criticità alle quali è andata incontro la sua formazione durante la stagione, soprattutto a causa dei tanti infortuni. Queste le sue parole:

“Stiamo parlando di una squadra attrezzata, una rosa sicuramente con un ottimo organico e un bravo allenatore. Sicuramente sarà una partita con un alto indice di difficoltà per noi, che viene comunque dopo aver giocato due giorni prima contro la Spal, quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero. Però da parte nostra di positivo c’è sicuramente adesso l’entusiasmo, iniziamo a vedere un po’ il lavoro che è stato fatto. I ragazzi iniziano ad essere apprezzati, perché nell’ultimo periodo, anche un po’ a sorpresa, penso che la squadra sia stata bistrattata troppo. Abbiamo avuto un infortunio grave, quello di Alexis Sanchez alla caviglia, che ci ha privato di lui per quattro, cinque mesi. Anche in mezzo al campo è stata purtroppo un’annata un po’ tormentata per via di alcuni infortuni ripetuti. Penso a Stefano Sensi, un giocatore che abbiamo avuto pochissimo tempo. C’è stato anche l’infortunio traumatico di Gagliardini, l’infortunio traumatico di Barella. Vecino ha sempre questo problema al ginocchio. Sono stati due reparti che ci hanno fatto soffrire e mi hanno fatto soffrire“.

🎙️ | DICHIARAZIONI "Sarà una partita difficile, ma da parte nostra abbiamo l'entusiasmo perché viene riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto" Le parole di Antonio Conte alla vigilia di #RomaInter 👇 pic.twitter.com/lOiqADXRym — Inter (@Inter) July 18, 2020