Conte: “Il mio futuro? Prenderemo la decisione migliore per l’Inter, con o senza di me”

Ieri il Siviglia ha conquistato per la quarta volta negli ultimi sei anni l’Europa League, imponendosi per 3-2 contro l’Inter di Conte. Il tecnico nerazzurro a fine gara ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a Sky Sport, sopratutto in merito al suo futuro. Ecco le sue parole: “Ci incontreremo fra due o tre giorni a Milano e prenderemo la decisione migliore per l’Inter, con o senza di me. Cercheremo eventualmente di pianificare il futuro. Non c’è nessun rancore e astio con la dirigenza, ma semplicemente visioni diverse. Questa stagione è stata durissima e ci sono state situazioni che non mi sono piaciute. Qualche giorno di vacanza e poi ci vedremo. A tutto c’è un limite, devo capire se la mia priorità è il calcio o la mia famiglia. Ci sono anche risvolti che se devono andare a intaccare la vita privata non vanno più bene”.