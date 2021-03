Contatto con un positivo, Jesus rispedito a casa

Il Messaggero (U.Trani) – Toccata e fuga. Jesus è arrivato a Firenze, in treno con Fonseca e i compagni, ha pranzato e nel primo pomeriggio ha salutato, tornando a Roma. Ora è in isolamento. Anche se è risultato negativo all’ultimo tampone, ha avuto un contatto diretto con un positivo.

Leggi anche: Veretout va ko e rischia un lungo stop

Il club si è messi subito in contatto con le autorità sanitarie competenti e nei prossimi giorni continuerà a monitorare il gruppo, come fa sempre, con controlli frequenti e protocolli già rigidi. La squadra al momento non entra in bolla: il protocollo non lo prevede.