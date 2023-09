Il Tempo (M. Cirulli) – La Roma torna ad allenarsi dopo il confronto negli spogliatoi a Marassi. Assimilata la dolorosa sconfitta per 4-1 contro il Genoa, i giallorossi hanno ripreso ad allenarsi ieri a Trigoria in vista della gara di domani sera all’Olimpico contro il Frosinone dell’ex Di Francesco. Servirà un’ inversione di marcia.

Ieri a Trigoria oltre al confronto tra Mourinho e i calciatori presenti anche i Friedkin che hanno avuto modo di interloquire con il tecnico dopo l’inizio deludente. Al centro sportivo Fulvio Bernardini la squadra si è divisa in due gruppi: chi ha giocato contro i rossoblù ha svolto una seduta di scarico tra palestra e campo, mentre chi è subentrato a gara in corso i i giocatori rimasti in panchina si sono allenati con il pallone. Mourinho dovrà fare i conti con l’emergenza in difesa, a Marassi si è infatti fermato Llorente, che ha accusato un problema al flessore della coscia destra e punterà a tornare a disposizione dopo la sosta.