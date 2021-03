Confermata l’udienza al Coni per il ricorso sul caso Diawara

Nonostante il Lazio domani entrerà in zona rossa, è stata confermata l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso presentato dalla Roma sul caso Diawara. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, l’appuntamento di domani è stato confermato e sarà possibile assistere per parti, difensori e giornalisti previa esibizione di attestazione di negatività all’esame mediante tempone antigenico svolto nella medesima data dell’udienza, il 15 marzo 2021.

La Roma punta a cancellare il 3-0 a tavolino assegnato all’Hellas Verona dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGC, sperando di riottenere invece il punto conquistato sul campo nella prima partita di campionato in questa stagione.