Conferenza stampa, Rui Patricio: “Domani sarà una grande sfida europea. Un orgoglio sentire l’appoggio dei tifosi” – VIDEO

Nella vigilia del match contro la Real Sociedad, andata di finale degli ottavi di Europa League, è intervenuto in conferenza stampa Rui Patricio. L’estremo difensore ha rilasciato queste parole:

Domani altro grande serata Europea, che partita ti aspetti con l’Olimpico tutto pieno?

Penso che sarà una grande notte, davanti ai nostri tifosi. Spero ci posano aiutare per una grande partita. Per noi sarebbe importante vincere, colgo l’occasione per ringraziare i tifosi per il loro apporto fondamentale. Grazie per il loro apporto. Domani spero sia un’altra grande serata.

Quest’anno hai avuto un buon rendimento di partite senza prendere gol. Ci sono dei miglioramenti difensivi rispetto lo scorso anno? Noti da portiere dei miglioramenti?

Si, viene da lontano questo lavoro. Penso sia biologico, puntiamo sempre a migliorare ogni giorno. Sia come squadra che individualmente vogliamo migliorare. Stiamo prendendo meno gol, è frutto del lavoro della squadra e dello staff. Dobbiamo continuare a migliorare e a lavorare per conquistare gli obiettivi che in questa stagione dobbiamo conquistare.

Nell’ultimo periodo sono arrivate critiche, come ti senti? Come valuti il tuo rendimento?

Il mio pensiero è continuare a dare il massimo per la squadra. Quest’anno abbiamo ottenuto diversi clean sheet ma quello che conta è vincere le partite. Dobbiamo continuare così è impegnarsi tutti i giorni. Le critiche fanno parte del lavoro, ma quello che conta è che queste critiche non ci portino a perdere i nostri obiettivi.

Quanto è importante per un portiere della tua esperienza avere un leader come Smalling? Lo stai convincendo a restare?

Smalling è un giocatore importante che da sempre tutto per la squadra, è un giocatore fantastico. Uno dei pilastri di quest’era squadra. È un leader. È importante per me e per gli altri difensori che stanno facendo tutti bene. Per quanto riguarda il contratto non sono io che posso rispondere, però posso dire che è un gran giocatore è una gran persona che si merita il meglio.

Di questi clean sheet ne hai fatti tanti all’Olimpico. Stadio che è un fattore. Cosa vuol dire per te avere la Curva Sud alle spalle?

In campo è un orgoglio, è un orgoglio sentire che abbiamo l’appoggio della curva. Ci da tante motivazioni ed è più facile giocare con una curva che ti spinge. Domani potremo contare sui nostri tifosi e speriamo che già da domani possano sostenerci, perché da domani inizia il cammino per i nostri traguardi.

https://twitter.com/i/broadcasts/1OyKAVBpobOGb