Conferenza Smalling: “Sono tornato e sto bene. Sono pronto per giocare 90 minuti” – VIDEO

Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Queste le parole dell’inglese:

SMALLING IN CONFERENZA STAMPA

Non so se sia un caso ma da quando hai avuto l’infortunio il rendimento della difesa è calato. Come ti senti? Hai i 90 minuti?

Personalmente sto bene, ho saltato molte partite quest’anno ed è una cosa inusuale per me. Ora sono pronto a dare il mio contributo, la partita di domani sarà importantissima, vogliamo dare ai tifosi un motivo per essere orgogliosi. Vengo da un infortunio, ma ora sto bene e sono pronto a giocare 90 minuti se il mister lo vorrà. Sto bene e non vedo l’ora di giocare e aiutare il club.

Sì penso di avere la forma giusta per giocare. Non vedo l’ora di andare in campo e giocare. Siamo in semifinale, voglio aiutare il club.

Il match?

Al 100% credo che sia una gara speciale, è una semifinale e portare un trofeo a casa sarebbe importantissimo. Sono fiducioso di poter dare il mio contributo.

Pensi di poter giocare 90 minuti?

SMALLING A ROMA TV

Tu fai parte della storia, cosa rappresenta questa gara?

Questa partita è speciale. Non vedo l’ora di giocare. È speciale.

Nessuno meglio di te sa come affrontarla, come va affrontata?

Penso che abbiamo la nostra strategia, vogliamo spingere. È una qualificazione che si gioca in 180 minuti. Ma vogliamo tornare a casa con un risultato positivo.

Come stai?

Sto bene, purtroppo ho saltato diverse partite. Adesso sono in forma. Sono felice di essere in forma in questo momento decisivo.

Che effetto ti hanno fatto i tifosi?

Sappiamo quanto vale questa semifinale per il club, è stato fantastico. La Roma ha una tifoseria straordinaria. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi. Sappiamo cosa aspettarci in caso di risultato positivo. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa un trofeo.