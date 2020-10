Conferenza Fonseca: “Sono sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara. Con l’Udinese dovremo avere pazienza” – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Udinese e Roma alla Dacia Arena. Queste le parole del tecnico portoghese in vista della terza giornata di Serie A:

Mayoral sta facendo le visite mediche, ci può dare un giudizio tecnico?

E’ un buon giocatore ma io non ne voglio parlare perché non è un nostro giocatore adesso. Per questo io parlo solo dei giocatori che sono in squadra.

C’è stata una buona prestazione contro la Juventus, confermerà in blocco la squadra o farà qualche cambio?

Io non posso dire sempre la squadra che giocherà. Non penso che domani cambierà molto ma vediamo domani.

E’ rimasto sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara?

Sì. Devo dire di si. Perché Diawara ha giocato sempre ed è uno di quelli che ha imparato di più l’ultima stagione. E’ un giocatore molto importante per la squadra e non ci sono problemi con lui. Se l’agente pensa che questa sia la forma giusta per impressionarmi, ha sbagliato. Devo dire che Diawara è stato molto importante per la squadra, lo è per me e sta lavorando molto bene.

Lei ha cambiato 3 giocatori nella prima partita e solo 2 nella seconda. Ha poca fiducia nella panchina?

No io ho fiducia in tutti che sono qui. Ho parlato di questo in conferenza stampa dopo la partita. Non ho niente da dire.

Con il mercato alla fine, si ritiene soddisfatto dell’impegno della società? Sente di avere una Roma più pronta dello scorso anno?

Del mercato non parlo. Abbiamo pochi giorni per chiuderlo e dopo parlerò. Adesso io non parlo del mercato.

Forse Pellegrini in fase difensiva esprime il meglio?

Per me può giocare in diverse posizioni, adesso ha giocato in quella posizione e per me ha giocato molto bene. Ha fatto una bellissima partita contro la Juve.

Contro le big con lei la Roma ha fatto grandi prestazioni ma non vince. Che manca per il salto di qualità?

E’ vero, abbiamo fatto sempre belle partite e abbiamo fatto di più che creare solo situazioni per vincere. Non è facile trovare situazioni da gol chiare contro queste squadre. Manca fare gol.

Bruno Peres è pronto per tornare titolare nella partita di domani? C’è un titolare tra i tre disponibili sulla fascia destra?

No non c’è. Ricki ha giocato molto bene la prima partita e Santon ha giocato adesso molto bene. Abbiamo anche Bruno che ha iniziato a lavorare pochi giorni fa e non è in un buon momento fisico, dobbiamo aspettare un po’ di più.

Karsdorp sta recuperando?

Sta facendo un lavoro individuale. Sta recuperando.

L’Udinese chiude bene gli spazi. Quanto sarà importante l’intelligenza dei trequartisti?

E’ una partita molto diversa questa, aspettiamo una squadra che difende bassa tra le linee. La profondità è un momento importante per noi per attaccare la porta, devo dire che sarà una partita di pazienza e dovremo scegliere il buon momento per attaccare lo spazio. Tutte le big hanno avuto difficoltà a giocare ad Udine.

Si aspetta i gol degli attaccanti?

Mi aspetto i gol di tutti i giocatori. Abbiamo sempre creato e per me non è importante chi faccia gol ma che la squadra faccia gol. Penso che gli attaccanti inizieranno a fare gol.

Quanto è felice che stia terminando il mercato per concentrarsi sul campo?

Il mercato aperto non è facile per gli allenatori. Io sono uno di quelli che aspetta che il mercato chiuda perché cosi si lavora meglio con la squadra.