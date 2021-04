Conferenza Fonseca: “Smalling è migliorato, ma non è pronto. Cristante gioca” – VIDEO

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

C’è emergenza in difesa. Squalificato Ibanez, infortunato Kumbulla. Come stanno Smalling e Cristante? Chiederà un sacrificio a Spinazzola?

Smalling sta meglio, ma non è pronto. Bryan è pronto, giocherà domani. Può essere una possibilità utilizzare Karsdorp o Spinazzola nella difesa a tre.

Veretout è assente da un mese. Come va il suo recupero? Sarà tra i convocati?

Sta molto meglio, oggi si è allenato con la squadra e sarà convocato per domani. Penso che la prossima settimana possiamo averlo al 100%.

Ha visto El Shaarawy come si aspettava a questo punto o è lontano dal suo stato di forma ottimale?

Non possiamo dimenticare che Stephan è arrivato dopo. Penso che nelle ultime partite lo abbiamo visto molto meglio, sta crescendo con le partite.. Ha bisogno di giocare di più e così facendo tornerà ad essere l’El Shaarawy che conosciamo.

La priorità è la partita di domani. Sono focalizzato solamente sulla partita contro il Sassuolo. Dopo la partita inizierò a pensare alla partita contro l’Ajax.

E’ ipotizzabile l’alternanza tra campionato ed Europa League tra Dzeko e Mayoral?

Io sto pensando solo alla prossima partita. Ho scelto chi giocherà domani, poi vediamo con l’Ajax.

In settimana è stato scritto che i suoi giocatori non credono nella qualificazione nella Champions? Lo pensa anche lei?

No, totalmente l’opposto. Abbiamo 30 punti a disposizione. Non penso questo

Smalling ha avuto una ricaduta? C’è stato bisogno di ulteriori trattamenti o accertamenti che hanno allungato il recupero?

Smallling sta molto meglio, questo è l’importante. Poi è vero che abbiamo bisogno di più giorni per recuperarlo al 100%. Noi non vogliamo rischiare con lui. Dobbiamo far tornare i giocatori quando saranno al 100%, in questo momento ha bisogno di più giorni per farlo.

Cristante ha svolto per due settimane solo terapie. C’è rischio che la sua stagione sia terminata?

No, la situazione di Cristante è controllata. Ha fatto lavoro individuale, oggi si è allenato contro la squadra. Sta bene, non ci sono rischi credo che giocherà fino a fine stagione senza problemi.

Esiste ancora un ballottaggio in porta?

No, come le altre situazioni ho fatto la scelta di domani e giocherà Pau Lopez. Poi penserò all’Ajax e poi ancora per le altre partite.

Cosa accomuna e cosa differenzia Sassuolo e Ajax?

Sono due squadre che vogliono avere sempre l’iniziativa, vogliono avere sempre la palla ma sono molto diverse come attaccano. Preferisco giocare contro questo tipo di squadre ma dipende da noi, da quello che facciamo in campo.

Le condizioni di Mkhitaryan?

Sta lavorando individualmente, sta molto meglio, vediamo la prossima settimana.

Che partita si aspetta contro il Sassuolo?

Una partita difficile, giocare contro il Sassuolo è sempre difficile. Una squadra che vuole avere sempre l’iniziativa, vuole avere la palla ed è sempre complicato contro questa squadra. Ma come ho detto dobbiamo stare al 100% per poter vincere. Ho sentito la squadra durante questa settimana e questi giorni che abbiamo lavorato era motivata, pronta per fare la partita di domani.