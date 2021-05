Conferenza Fonseca: “L’Inter è una grandissima squadra, non hanno pressioni. Mancini giocherà in difesa. Domani torneranno El Shaarawy, Perez e Villar”

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in programma domani alle ore 20:45. Queste le sue parole:

Darboe, Zalewski stanno dando segnali interessanti. Secondo lei questi due ragazzi sono pronti per stare in un club ambizioso o in prestito?

Loro sono pronti per essere qui con noi. Sono due ragazzi con qualità, nel futuro non lo so. Sono molto soddisfatto con questi ragazzi.

Ha consigliato di investire sul cartellino di Mayoral?

Non sarò l’allenatore della prossima stagione, quello che posso dire è che è un giovane e non è facile arrivare qui e fare 17 gol con tanti assist. Quello che posso dire è che sta facendo bene ma è una decisione della società e del nuovo mister

Solo colpa degli infortuni non riuscire a migliorare?

Credo che il bilancio dovremo farlo a fine stagione. Siamo arrivati in semifinale, abbiamo avuto tanti infortuni…

Ha schierato la difesa a 4 nelle ultime sfide. Perché ha aspettato tanto per cambiare?

E’ vero che mi piace più giocare con questo modulo, non abbiamo cambiato perché fino a marzo la squadra stava bene, poi con gli infortuni abbiamo avuto poca possibilità di cambiare.

Mancini più avanzato può essere una soluzione?

Vediamo cosa accadrà. È vero che voglio continuare col centrocampo a 3, se Mancini giocherà come mediano o no posso dire che domani non lo farà, giocherà in difesa.

Perché la Roma ha staccato la spina in campionato?

Penso che non sia stato volontario e cosciente. Arrivare a una semifinale è importante, i ragazzi hanno pensato più all’Europa League.

Nel calcio avere stile ed eleganza porta frutti?

Non lo so, io sono così. Penso che l’immagine sia importante.

Che squadra si aspetta di trovare domani?

L’Inter è una grandissima squadra, devo farle i complimenti per il titolo. Non hanno pressioni e possono essere pericolosi. È molto meglio giocare senza pressioni, ma abbiamo sempre visto un’Inter forte e sarà forte anche domani.

Quanti calciatori recupera per domani?

Avremo El Shaarawy, Perez e Villar, sono pronti.