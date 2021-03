Conferenza Fonseca: “Con lo Shakhtar dovremo essere concentrati e fare gol. Jaremčuk? Nessun interesse” – VIDEO

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

Leggi anche: Shakhtar Donetsk, Matvienko: “Domani l’unica cosa che dobbiamo fare è non subire gol”

“Quello che è importante è fare gol. Gli attaccanti stanno lavorando bene”.

Prima di andare via dallo Shakhtar, c’era un regalo per lei. Un quadro. Può raccontarne la storia?

Il quadro sta a casa. Vorrei conoscere la persona che l’ha fatto.

Castro è suo amico?

Noi siamo amici. Siamo stati insieme dopo la partita a Roma. Ma in campo saremo avversari. Ho una grande stima per lui. Ma domani nei 90 minuti saremo avversari.

Per domani, giocherete più offensivi o imposterete una gara difensiva?

Vogliamo vincere. Non possiamo dire di essere più attenti alla difesa o all’attacco. E’ importante difendere bene ma anche fare gol. Se facciamo gol sarà più dura per lo Shakhtar. Non veniamo qui solo per difendere.

Hai passato molti anni qua. Puoi nominare i tre momenti più importanti di questo periodo?

E’ difficile, ho passato qui tanti momenti. Sono tanti i momenti importanti passati qui, difficile dirle alcuni. I momenti più belli dove abbiamo vinto il campionato, la coppa o la supercoppa. Ma ci sono tanti momenti.

Può anche fare un po’ di turnover? E’ tornato a casa giocando qua?

Abbiamo fatto un buon risultato a Roma ma sappiamo le qualità dello Shakhtar e dovremo essere molto concentrati. Loro vogliono giocare per lottare il risultato. Dobbiamo fare una grande partita per non avere brutte sorprese. Si, è un ritorno a casa per me. Mia moglie e mio figlio sono ucraini e hanno una grande relazione con il paese. Posso dire che sto tornando a casa.

Sua moglie è molto legata allo Shakhtar. Lei era perplessa dopo l’andata?

Come voi sapete mia moglie tifa Shakhtar. Ma quando sono arrivato a casa lei era molto contenta. Abbiamo parlato e lei voleva che vincessi questa gara. Dopo abbiamo detto che siamo tifosi attenti a quello che fa lo Shakhtar e quando possiamo li guardiamo. Ma contro la Roma io e mia moglie vogliamo che vinca la Roma. Per questo eravamo contenti dopo la vittoria dell’andata.

Sul mercato: qualche mese fa c’erano molti indizi che la Roma fosse interessata a Jaremčuk. E dicevano che lei fosse interessato. E’ vero?

Io conosco il giocatore, è un buonissimo attaccante ma non abbiamo avuto qualche interesse in questi mesi. Se vediamo le notizie qui in Ucraina penso che ho visto il mio interesse verso tutti i giocatori dello Shakhtar. Non è vero. E’ un buon giocatore ma non ne abbiamo mai parlato.

In giro c’erano le notizie di almeno 5 giocatori dello Shakhtar buoni per la Roma. Sopratutto riguardo Taison. La Roma lo vuole in estate?

Lo Shakhtar ha molti giocatori con il valore per giocatore in Italia. In passato, l’altra stagione, abbiamo avuto questo interesse per Taison. Adesso non abbiamo parlato di nessun giocatore dello Shakhtar. Attualmente non abbiamo interesse per nessun giocatore dello Shakhtar. Ma ci sono tanti giocatori in questa squadra che potrebbero giocare in Serie A.

La Roma si è allenata sui calci di rigore? Ultimamente lo Shakhtar è diventato più debole o la Roma più forte?

Si ci siamo allenati sui calci di rigore. Per me è difficile fare un’analisi sullo Shakhtar, che è una squadra fortissima che quest’anno ha vinto due volte col Real. Tutte le squadre hanno fasi meno positive e momenti dove non sono positivi ma l’ultima gara hanno vinto una gara difficile per 4-0. Ma io devo accertarmi per primo della mia squadra e domani sarà difficile. Per me quello che è importante è che siamo concentrati perché sarà dura.