Conference League, la Uefa celebra ancora il successo della Roma: “L’emozione” – VIDEO

Non sembrano destinate a cessare le celebrazioni per il successo della Roma in Conference League. Se in giro per la città continua il proliferare di murales e scritte varie, oggi arriva una celebrazione istituzionali. Tramite il profilo dedicato alla competizione, la Uefa ha nuovamente proposto una parte dei festeggiamenti.

Il video, in cui si vedono Pellegrini e compagni disporsi dietro al trofeo sotto la zona riservata ai tifosi giallorossi, è stato accompagnato da una scritta: “L’emozione“. Un’emozione che continua a percorrere ogni cuore giallorosso.