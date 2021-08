Conference League, la Roma dovrà inserire Abraham in lista entro la mezzanotte di mercoledì

Tammy Abraham vuole essere subito decisivo. Il centravanti inglese sbarcato ieri a Roma all’Aeroporto di Ciampino è pronto ad iniziare una nuova tappa della sua carriera e rendersi da subito protagonista. Il primo impegno possibile potrebbe essere quello in Conference League nel doppio confronto contro il Trabzonspor in programma giovedì 19 agosto alle ore 19:30. La Roma ha di fatto già consegnato la lista Uefa lo scorso 13 agosto, ma c’è una possibilità: nella fase dei playoff, ogni club può aggiungere fino a un massimo di due calciatori, da inserire fino allo ore 24 del giorno precedente alla gara. Quindi, nel caso della Roma, Tammy Abraham va ufficializzato e inserito in lista entro la mezzanotte di mercoledì per poterlo utilizzare nel doppio confronto.