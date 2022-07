Conference League, è di Shomurodov lo scatto più veloce della competizione

Tramite l’account ufficiale di Twitter della UEFA Conference League, è stata resa nota la classifica degli scatti più veloci effettuati dai giocatori nella competizione. A sorpresa, al primo posto troviamo il giallorosso Shomurodov, che ha toccato un picco di ben 33.6 km/h. Nella classifica al quinto posto anche Smalling, con uno scatto di 32.4 km/h.

🐺 Eldor Shomurodov recorded the fastest top speed during the 2021/22 #UECL season 💨@ASRomaEN | #UECL pic.twitter.com/4jqCpdjTrz

