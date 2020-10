Con Rashford in difesa dei bambini poveri

Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, dopo la bocciatura da parte del Governo inglese del programma sui pasti scolastici gratuiti in vacanza, ha sposato la causa di una raccolta fondi in favore dei bambini bisognosi di Manchester. “È importante che io dia il mio sostegno ovunque sia necessario. I banchi alimentari sono composti da volontari che proteggono i più vulnerabili, i malati, chi ha avuto dei lutti e chi ha perso il lavoro. Molti volontari si sono ritrovati disoccupati a causa della pandemia, eppure si sforzano ancora di aiutare gli altri meno fortunati“. La Roma non ha perso tempo e, tramite il suo profilo Twitter, ha manifestato il suo appoggio all’attaccante dei Red Devils. “Continua così!”, il messaggio della società giallorossa per il numero 10.