Con la testa altrove

Il Tempo (T.Carmellini) – Era una gara inutile, è vero. Ma perdere non piace a nessuno, tantomeno a Fonseca, al quale il ko in Bulgaria non va proprio giù. Più che per il risultato, per come si è concretizzato. Il bilancio non può essere positivo perché in troppi hanno fallito o sono mancati all’appuntamento con l’Europa. Ben tre ragazzi al loro esordio da titolari, che non si sono comportati malissimo, anzi Milanese ha anche realizzato il gol del momentaneo pareggio. La sua rete non è bastata alla Roma, perché a tradire i giovani esordienti sono stati due protagonisti della “vecchia” guardia: Diawara innesca il gol del 2-1 e Fazio manda clamorosamente in porta Sowe con un passaggio, permettendogli di uscire dal campo con una doppietta personale. Male nel complesso anche Juan Jesus e Bruno Peres. Bamba sulla fascia e Boer tra i pali hanno pagato un po’ l’emozione dell’esordio. Domenica a Bologna la Roma torna a correre in campionato e dovrà smaltire alla svelta le tossine di questa sconfitta indolore.