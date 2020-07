Con la Spal Ibanez non giocherà: riecco Smalling

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ibanez ha forse chiesto troppo al suo corpo ed ora dovrà rimanere fermo per un fastidio all’adduttore. Niente di serio anche se nelle prossime ore i medici lo sottoporranno ad esami strumentali per escludere lesioni. In ogni caso non giocherà contro la Spal e si deciderà se farlo rientrare contro la Fiorentina. Fonseca vorrà avere Ibanez al 100% in Europa League inserendolo nella lista UEFA al pari di Zaniolo e, probabilmente, Zappacosta. Per la trasferta di Ferrara, intanto, potrebbero riposare altri giocatori come Dzeko, Diawara, Peres e uno tra Pellegrini e Mkhitaryan. Occorre gestire le forze per il rush finale senza sottovalutare la Spal che è già retrocessa. Si scaldano dunque Perez e Kalinic. L’altra novità potrebbe essere Smalling che si è rivisto nel finale di Roma-Inter.