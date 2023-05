Con la finale già guadagnati 24 milioni, in ballo altri 7.5

Corriere della Sera Roma (M.Perrone) – La qualificazione alla finale ha fruttato 4,6 I milioni alla Roma. Un bonus Uefa che porta il totale del guadagni a 24 milioni abbondanti piü l’incasso (non comunicato ufficialmente) delle 7 partite in un Olimpico sempre esaurito.

Conquistare il trofeo porterebbe altri 4 milloni plù 3,5 per la partecipazione alla Supercoppa europea (e un ulteriore milione in caso di vittoria); totali da cui lUeta detrarrà i 5 milioni di multa per la mancata osservanza del fair play finanziario. Ma soprattutto vincere l’EL permetterebbe alla Roma di partecipare alla prossima Champions.

Per dare un idea del guadagni basta riferirsi alle ultime 2 partecipazioni giallorosse (e il montepremi nel; frattempo è aumentato): 83.802,000 euro nel 2017-18, arrivando in semifinale, e 57.672.000 euro nel 2018 19, uscendo negli ottavi, plù gli incassi al botteghino. Presentarsi in Champions da detentori dell’EL, varrebbe anche un posto tra le teste di serie che la Roma, da regolamento, non potrebbe mai raggiungere arrivando tra Il 2 e 14° posto ta campionato, nonostante sia 10% nel ranking Uefa insieme all’Inter. Un curioso derby Italiano a distanza, fra due squadre finaliste di coppe diverse, che potrebbero regalare al giallorossi un piazzamento nella top ten mal raggiunto a fine stagione. La qualificazione alla finale.