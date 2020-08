Con Friedkin e Fonseca largo ai giovani: ecco chi sono Mazraoui e Gavric

Gazzetta.it (A. Pugliese) – In attesa di capire chi sarà il nuovo d.s., la Roma di Friedkin sta iniziando a sondare anche il mercato per costruire la squadra da mettere a disposizione di Paulo Fonseca nella prossima stagione. E tra le linee guida c’è anche quella di trovare nuovi talenti da valorizzare nel tempo. I primi due nomi su cui si sta ragionando sono il terzino destro dell’Ajax Noussair Mazraoui e l’ala sinistra della Stella Rossa Zelijko Gavric. Il primo è un nazionale marocchino, di 22 anni. Ha un costo di circa dieci milioni di euro e di lui si apprezza soprattutto la duttilità, considerando che può giocare anche a tuttafascia e volendo anche dall’altra parte, a sinistra. Risolverebbe alla Roma tanti problemi in un colpo solo. A sinistra, invece, gli occhi del club giallorosso si sono posati su Gavric, 19 anni, giovanissimo talento della Stella Rossa. A segnalarlo a Trigoria è stato Aleksandar Kolarov, serbo anche lui, considerando che il fratello Nikola ne è l’agente. Su di lui ci sono anche Fiorentina e Atalanta e il prezzo oggi è ancora abbordabile, circa 5 milioni di euro.