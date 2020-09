Corriere dello Sport (G.Amisani) – La difesa del Cagliari graverà sulle spalle di Fazio. Ormai è soltanto questione di ore per la fumata bianca che dovrebbe arrivare tra oggi e domani visto che ogni tassello è stato messo a posto. Il passaggio sarà a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai tre milioni di euro. Fazio dovrà chiudere alcune questioni economiche col club giallorosso, ma la strada è in discesa tanto che Di Francesco non vede l’ora di poterlo avere a disposizione.