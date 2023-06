Sul proprio sito ufficiale e sul profilo Twitter del club, la Roma annuncia la cessione a titolo definitivo di Volpato e Missori al Sassuolo. Ecco il comunicato:

Volpato ha esordito in giallorosso il 4 dicembre 2021 all’Olimpico contro l’Inter e ha collezionato 14 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia realizzando due gol.

Missori ha indossato la fascia di capitano della Primavera giallorossa e, dopo aver esordito in Prima Squadra nel 2021 contro lo Zorya Luhansk in Conference League, ha giocato anche in Serie A partendo due volte da titolare per un totale di 4 presenze.

In bocca al lupo per il futuro ragazzi!